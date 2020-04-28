Düzce'de hayırsever 30 kişinin bakkal borcunu ödedi

Mahalle sakinlerinin bakkal borcunu ödeyen şahıs, kimliğinin gizli kalmasını istedi.

Düzce'de bir kişi, Aydınpınar Caddesi üzerindeki mahalle bakkallarına giderek mahallenin bakkal borcunu ödedi.

30 kişinin borcunu ödeyerek vatandaşlara yardım yapan hayırsever, kimliğinin gizli kalmasını istedi.

"VATANDAŞLAR SEVİNDİ, DUA ETTİ"

Son dönemde market ve gıda pazarlarında yapılan yardımın artmasıyla beraber yapılan yardımların örnek olması gerektiğini belirten bakkal sahibi Ömer Engin, “Hayırsever geldi, 30 kişinin irili, ufaklı borçlarını ödedi. Bu şekilde hayır yaptığını söyledi. Kimliğini ben de bilmemek üzere gizli kalmasını istedi. Borçları ödedi gitti. Bana gelen kimliğinin de bilinmesini istemediğine göre bu gizli kalmasından yana olan bir kişi ve örnek olması gerekir. Bizim ananelerimize uygun bir şekilde geldi. Hayrını yaptı gitti. Biz de borçları ödenen kişilere borçlarının hayırsever tarafından ödendiğini bildirdik. Onlar da sevindiler, rahatladılar, dua ettiler. Cadde üzerinde çok fazla küçük market yok, neredeyse kalmadı. Hep büyük marketler doldu. Bu şahıslar herhalde küçük bakkallara uğruyorlar ki bizi mahalle bakkalı olarak gördü geldi.” dedi.