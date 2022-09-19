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    Düzce'de içinde yolcu bulunan minibüse ateş eden şüpheli tutuklandı

    Düzce'de içinde yolcu bulunan minibüse tabancayla ateş eden Ü.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen Ü.Ç. ifadesinde "Alkollüydüm" dedi.
    • 19.09.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:53
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    Düzce'de içinde yolcu bulunan minibüse ateş eden şüpheli tutuklandı

    Dün saat 20.00 sıralarında Düzce ilçesi Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprülü Kavşağı’nda meydana gelen olayda Mehmet Şen, idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı yolcu minibüsü ile Kalıcı Konutlar yönüne giderken yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartıştı.

    Motosikletli gençler minibüsün önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Minibüs sürücüsü Şen, yoluna devam edince motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi, tabanca ile 3 el ateş etti.

    Görüntülerden kimliği tespit edildi

    ​Minibüste panik yaşanırken yolcular, polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

    Ateş ettiği iddia edilen Ü.Ç olay yerine yakın bir yerde yakalanırken, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için de araştırma başlatıldı.

    Bu arada olay, minibüs ile başka bir minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletli şüphelilerin ateş etme anı, yolcuların minibüs içerisinde yaşadıkları panik anları yer aldı.

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    "Alkollüydüm, korkutmak amacıyla havaya ateş ettim"

    Gözaltına alınan ve daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen Ü.Ç. ifadesinde, "Alkollüydüm. Motosiklet üzerinde korkutmak amacıyla havaya ateş ettim. Otobüse geldiğini farkında değilim." dedi.

    Düzce de içinde yolcu bulunan minibüse ateş eden şüpheli tutuklandı #1

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Ü.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Basit kasten öldürme suçuna teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bu arada motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Düzce de içinde yolcu bulunan minibüse ateş eden şüpheli tutuklandı #2

    Düzce de içinde yolcu bulunan minibüse ateş eden şüpheli tutuklandı #3

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    Düzce de içinde yolcu bulunan minibüse ateş eden şüpheli tutuklandı #5

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