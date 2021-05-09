Düzce'de inek dere yatağına düştü

Yağmur nedeniyle toprağın kayganlaşması sonucu dere yatağına düşen inek, itfaiye ve köylülerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Düzce’nin Boğaziçi Beldesi Çayırtarla Mahallesi’nde yaşayan Erhan Alemdar'ın büyükbaş hayvanı bahçede otlarken, yağmur nedeniyle kayganlaşan toprakta kaydı ve yaklaşık 40 metre mesafedeki dere yatağına düştü.

Hayvanın düştüğünü görenler, köylülerden yardım istedi.

VİNÇLE ÇEKİLDİ

Köylüler, hayvanın yanına gidip, dere yatağından sığ bölgeye çıkardı.

Düşmenin etkisiyle korkan hayvan, kalkamadı. Bunun üzerine itfaiyeye durumu bildiren köylüler, ekipler gelene kadar hayvanın üzerini battaniye ve halılarla örterek vücut ısınını korumaya çalıştı.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, hayvanı boynuzlarından bağlayarak vinçle dikkatli şekilde yukarı çekti.

“KORKMA, SENİ KURTARACAĞIZ”

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında hayvan sahibi Erhan Alemdar, "Korkma, seni kurtaracağız" diye seslendi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan büyükbaş yol kenarına çıkarıldı.

Bir süre sonra gücünü toplayan hayvan tekrar ayağa kalktıktan sonra dinlenmesi için ahıra götürüldü.

Yaşananları anlatan hayvan sahibi Erhan Alemdar, "Derenin dibine düştüğünü gören yengem bize haber verdi. Haber verdikten sonra biz ilk müdahaleyi yaptık ama hayvan gücünü kaybetmişti. Hayvan kalkmadı. Bizde üzerine halı, battaniye örterek vücut sıcaklığını korumaya çalıştık. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Allah razı olsun geldiler. İnşallah itfaiye ile birlikte hayvanı sağ salim çıkarırız." dedi.