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    Düzce'de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı

    Düzce'nin Boğaziçi beldesinde otlarken 40 metrelik dere yatağına düşen inek, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 3 saat süren çaba ile kurtarıldı.
    • AA
    • 09.05.2021 - 07:56
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    Düzce'de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı

    Düzce'nin Boğaziçi Beldesine bağlı Çayırtarla Köyü'nde, ormanlık alanda otlayan Erhan Alemdar'a ait inek, akşam saatlerinde diğer hayvanlarla birlikte eve dönmeyince sahibi tarafından aranmaya başlandı.

    DERE YATAĞINDAN HAYVANIN SESİNİ DUYDULAR

    Hayvanın sesini bir dere yatağında duyan Alemdar, önce köydeki komşularından yardım istedi. Köylüler tarafından hayvanın bulunduğu yerden çıkarılamayacağını anlayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #1

    3 SAATLİK ÇABAYLA İNEĞİ ÇIKARDILAR

    Ekipler, öncelikle hayvanın yerini ve nasıl çıkarılacağını planlayarak halatlar yardımı ile ineğin bulunduğu noktaya indi. Burada halatlara bağlanan inek yaklaşık 3 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından düştüğü noktadan çıkarıldı.

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #2

    SAHİBİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

    İnek kıyıya getirildiğinde köylüler ve sahibi tarafından büyük sevinç yaşandı. Hayvanın üşüdüğünü gören ekipler, bir battaniye ile üzerini örterek ısınmasını sağlamaya çalıştı.

    Bir kamyonete alınan inek sahibine teslim edildi.

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #3

    "OTLARKEN UÇURUMDAN YUVARLANMIŞ"

    İneğinin kurtarılmasına çok sevindiğini söyleyen Alemdar, "Hayvan otlarken uçurumdan aşağıya yuvarlanmış. Alamayınca itfaiyeye verdik. Çok teşekkür ederim ekiplere, çok uğraştılar. " dedi.

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #4

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #5

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #6

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #7

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #8

    Düzce de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtardı #9

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