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    Düzce'de Jandarma'dan miniklere ziyaret

    Jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri anaokulunda miniklerle çizgi film izleyip, onlarla birlikte sokak hayvanlarına mama bıraktı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 08:15
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 09:17
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    Düzce'de Jandarma'dan miniklere ziyaret

    Düzce’nin Çilimli İlçesinde jandarma Komutanlığı ekipleri, anaokulu ziyareti yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okuldaki minik öğrencilerle birlikte jandarma çizgi filmini izledi.

    SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA BIRAKTILAR

    Ayrıca minikler, jandarma çevre timi ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi için sokağa mama bırakarak anaokulunda kullanılmak üzere kedi yuvası bıraktı.

    Jandarma ekiplerinden miniklere ziyaret -1

    Minik öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan jandarma ekipleri, Düzce İl Jandarma Komutanlığı araçlarının tanıtımını da yaptı.

    Jandarma ekiplerinden miniklere ziyaret -2

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