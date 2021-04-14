Düzce’de yapılan denetimde ticari amaçlı kaçak kesim yapan iki kişiye ait 750 kilo et ile 120 kilo sakatata el koyulurken iş yerleri mühürlendi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kaçak et kesimlerinin önüne geçmek isteyen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıkılaştırdı.

Zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ağa Mahallesi'nde ortaklaşa yaptığı denetimde ticari amaçlı kaçak kesim yapan iki kişiye ait yaklaşık 750 kilo kaçak et ile 120 kilo sakatat ele geçirdi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Kaçak kesilmiş etler numune alınmak üzere belediye mezbahanesine götürülürken, iş yerleri ruhsatsız faaliyette bulunduklarından dolayı mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Ekipler, ayrıca kesime hazır canlı bir hayvanı da kesilmeden kurtardı.

Düzce'de kaçak kesim denetimi ViDEO