Düzce'de kayganlaşan yolda otomobil tıra çarptı: 1 ölü

İHA
Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu kabalak mevkiinde, Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Hasan Kayıkçı (27) idaresindeki 81 KH 575 plakalı Volkswagen Marka otomobil sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 81 BN 453 plakalı tıra arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kaza sebebiyle araçta sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kayıkçı hayatını kaybetti.
Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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