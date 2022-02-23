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    Düzce'de kaza yapan otomobillerden biri ağaca asılı kaldı

    Düzce'de iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada otomobillerden biri ağaca asılı kalırken, diğer otomobilin motoru karşı şeride uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı
    • İHA
    • 23.02.2022 - 21:47
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    Düzce'de kaza yapan otomobillerden biri ağaca asılı kaldı

    Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Beyciler mevkiinde meydana gelen kazada, Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Hakan N. idaresindeki 34 SN 0081 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet O. idaresindeki 81 ABZ 454 plakalı Peugeot marka otomobil ile çarpıştı.

    OTOMOBİLİN MOTORU KARŞI ŞERİDE UÇTU

    Çarpışma sonrasında Peugeot marka otomobil refüjde ağaca asılı kalırken, Volkswagen marka otomobilin motoru ise karşı şeride uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜLER YARALANDI

    Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılmasının ardından 112 Acil Ambulans ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

    Düzce de kaza yapan otomobillerden biri ağaca asılı kaldı #1

    OTOMOBİL AĞACA ASILI KALDI

    Kazada ağaca asılı kalan otomobil ile yola uçan motor çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

    Düzce de kaza yapan otomobillerden biri ağaca asılı kaldı #2

    Düzce de kaza yapan otomobillerden biri ağaca asılı kaldı #3

    Düzce de kaza yapan otomobillerden biri ağaca asılı kaldı #4


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