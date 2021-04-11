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    Düzce'de kaza yapan sürücü şoka girdi

    Düzce'de kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Otomobilin motorundan duman çıktığını gören vatandaşlar, şoka giren sürücüyü araçtan çıkardı.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 18:35
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    Düzce'de kaza yapan sürücü şoka girdi

    Saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametine gitmekte olan Ümit Gazel idaresindeki 81 BG 044 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra refüje çıktı.

    "ARAÇTAN ÇIK, ARACIN YANIYOR"

    Otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını görenler, kaza sonrası şoka girerek aracından çıkamayan sürücünün yanına giderek, “Araçtan çık. Aracın yanıyor” dedikten sonra onu araçtan çıkardı. Sağlık ekibi sürücüyü kontrol amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce'de kaza yapan sürücü şoka girdi VİDEO

    Düzce de kaza yapan sürücü şoka girdi #1

    Düzce de kaza yapan sürücü şoka girdi #2

    Düzce de kaza yapan sürücü şoka girdi #3

    Düzce de kaza yapan sürücü şoka girdi #4

    Düzce de kaza yapan sürücü şoka girdi #5

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