Düzce'de kenevir yetiştirmek için evine sera kurdu

Düzce'de, sera haline getirdiği evde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin merkez Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden S.T'nin, evinde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği kurduğu ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

EVDEN ÇIKANLAR

Şüpheliye ait evde yapılan aramada, 406 gram esrar, 75 kök kenevir bitkisi, 4 havalandırma motoru, 1 PH ölçer, 2 dijital ısı ve nem ölçer, 1 bitki gözlem merceği, 3 güç kaynağı, 3 zaman ayarlı priz, 20 ışık kaynağı, 8 grov lamba, 15 metre alüminyum havalandırma borusu, 2 vantilatör, 1 nemlendirme için buhar makinası, 2 litre PH kalibrasyon sıvısı ele geçirildi.

Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli S.T., gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Evine kenevir serası kurdu VİDEO