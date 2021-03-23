Euro
9.3038
0.48%
Dolar
7.7305
-0.66%
Altın
432.66
-0.35%
Borsa
1.323
-4.09%
Bitcoin
426.069
-4.43%
EXEN Coin
12.50
-4.28%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Düzce'de kenevir yetiştirmek için evine sera kurdu

    Düzce'de, sera haline getirdiği evde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 23.03.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 11:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de kenevir yetiştirmek için evine sera kurdu

    Düzce'nin merkez Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden S.T'nin, evinde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği kurduğu ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

    EVDEN ÇIKANLAR

    Şüpheliye ait evde yapılan aramada, 406 gram esrar, 75 kök kenevir bitkisi, 4 havalandırma motoru, 1 PH ölçer, 2 dijital ısı ve nem ölçer, 1 bitki gözlem merceği, 3 güç kaynağı, 3 zaman ayarlı priz, 20 ışık kaynağı, 8 grov lamba, 15 metre alüminyum havalandırma borusu, 2 vantilatör, 1 nemlendirme için buhar makinası, 2 litre PH kalibrasyon sıvısı ele geçirildi.

    kenevir

    Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli S.T., gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

    Düzce de kenevir yetiştirmek için evine sera kurdu #2

    Düzce de kenevir yetiştirmek için evine sera kurdu #3

    Evine kenevir serası kurdu VİDEO

    Düzce de kenevir yetiştirmek için evine sera kurdu #4

    Düzce de kenevir yetiştirmek için evine sera kurdu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir