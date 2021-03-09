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    Düzce'de kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

    Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler, darbedildi.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 00:02
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    Düzce'de kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

    Saat 22.00 sıralarında Konuralp Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyarınca saldırıya uğradı.

    POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

    Darbedilen bekçileri gören çevredevi vatandaşlar, bekçilere saldıran kişilere müdahale etti. Bekçilerin yardım çağrısıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle her iki taraf sakinleştirildi.

    Düzce de kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti #1

    2 BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Aldıkları darbelerle yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Düzce de kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti #2

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