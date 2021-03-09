Düzce'de kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler, darbedildi.

Saat 22.00 sıralarında Konuralp Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyarınca saldırıya uğradı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Darbedilen bekçileri gören çevredevi vatandaşlar, bekçilere saldıran kişilere müdahale etti. Bekçilerin yardım çağrısıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle her iki taraf sakinleştirildi.

2 BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aldıkları darbelerle yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.