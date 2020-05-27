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Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara para cezası

Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara para cezası

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 944 kişiye 2 milyon 973 bin 600 lira idari para cezası kesildi.