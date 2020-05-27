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    Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara para cezası

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 944 kişiye 2 milyon 973 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
    • İHA
    • 27.05.2020 - 09:21
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    Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara para cezası

    Koronavirüs tedbirlerince 81 ilde Arefe günü başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma yasağı 26 Mayıs salı günü saat 00.00 sona erdi.

    Yasak süresince emniyet güçleri 81 ilde denetim halindeydi.

    KISITLAMAYA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ

    Düzce’de il genelinde emniyet müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

    Uygulama noktalarında denetim yapan ekiplerce, yasağa uymayan 944 kişi tespit edilirken bu kişilere toplam 2 milyon 973 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

    Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara para cezası

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