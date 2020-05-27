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- Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara para cezası
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 944 kişiye 2 milyon 973 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
- İHA
- 27.05.2020 - 09:21
Koronavirüs tedbirlerince 81 ilde Arefe günü başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma yasağı 26 Mayıs salı günü saat 00.00 sona erdi.
Yasak süresince emniyet güçleri 81 ilde denetim halindeydi.
KISITLAMAYA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ
Düzce’de il genelinde emniyet müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
Uygulama noktalarında denetim yapan ekiplerce, yasağa uymayan 944 kişi tespit edilirken bu kişilere toplam 2 milyon 973 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara para cezası