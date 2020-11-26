Düzce’de kumarhaneye çevrilen evde 16 yabancı yakalandı
Düzce’de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumarhaneye çevrilen eve baskın yapan polis ekipleri, oyun oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı.
- İHA
- 26.11.2020 - 17:42
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerde yasaklanan oyunların bir evde oynatıldığı bilgisini alan Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan inceleme sonrasında Kültür Mahallesi Spor Sokak’ta bir apartmanın 2 katında kumar oynatıldığı belirlenen adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi.
OYUN OYNARKEN YAKALANDILAR
Adrese yapılan baskında kumarhaneye çevrilen dairede oyun koronavirüs denetimlerini hiçe sayarak oyun oynayan 16 yabancı uyruklu şahıs, suçüstü yakalandı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 16 kişi, işlemlerin tamamlanması sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.