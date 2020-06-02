İneklere göre daha yabani olan mandaları klasik müzikle sakinleştirdiğini söyleyen çiftlik sahibi, süt verimlerini artırdığını dile getirdi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde manda besi çiftliği sahibi Tahsin Altun, mandaları sakinleştirmek için birçok yol denemesine rağmen en çok verimi, sağım sırasında klasik müzik çalarak elde etti.

İnek gibi hayvanlara göre daha yabani olan, ayrıca ahırlarda beslenmeyi sevmeyen mandalara son 4 aydır klasik müzik dinleten Tahsin Altun, onların sakinleşmesi ile birlikte süt veriminin de arttığını gördü.

"SÜT VERİMİ ARTTI"

Çiftlik sahibi Tahsin Altun, "Bunlar doğal ortamında beslenmeyi daha çok seviyorlar. Sulak alanlarda ve dışarda beslenmeleri gerekiyor. İneklerden farkları budur. Bir de bunları sağmak ineklere göre daha zordur. Çünkü daha vahşi hayvanlar. Klasik müzik dinletmeye başladığımızda süt veriminde artış gördük." dedi.

Düzce'de mandalarına klasik müzik dinletti VİDEO

"SEVGİDEN ANLIYORLAR"

Günlük ortalama bir mandadan 4 litre süt alırken, bunu 5 litreye çıkardıklarını aktaran Altun, "Diğer yandan yabani hayvanı modern yerde sağmak çok zordur. Klasik müzikle birlikte sakinleşmelerini de sağladık. Bu hayvanların sevgiden insanlardan çok daha fazla anladıkları kesin. Onlara bağırıp sert davranırsanız, sütü 1 litre düşer. Ama sevip okşar ve ilgi gösterirseniz, sütü artar" dedi.

ÖNCE OTLANIYORLAR, SONRA MÜZİKLE KARŞILANIYORLAR

Sabah erken saatlerde sağılan mandalar daha sonra sulak alanlara salınarak otlamaları sağlanıyor. Mandalar, çiftliğe geri döndüklerinde ise klasik müzikle karşılanıyor.