Amatör tiyatro oyuncusu, maske takmayanlara korona olduğunu söyleyerek adres sordu. Vatandaşlar aldırış etmeden adres tarif ederken, tiyatrocunun da maskeyi doğru kullanmaması dikkat çekti.

Düzce’de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek için bir sosyal deney yaptı.

Gülaçtı, İstanbul Caddesi’nde zorunlu olmasına rağmen maske takmayan vatandaşların yanına yaklaşarak, "Benim koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl gidebilirim?" diye sordu.

Maskesiz vatandaşlar, bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti, maskelerini takma ya da düzeltme ihtiyacı duymadı.

Düzce'de maske takmayanlara, 'koronayım' deyip adres sordu VİDEO



"BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUN"

İsa Gülaçtı maske takmayan iki gence de aynı şekilde yaklaşırken, gençler, "Maskeni tak. Bizimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek, hızla uzaklaştı.

"ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN"

Yaptığı sosyal deneyde insanların duyarsız olduğunu gördüğünü söyleyen İsa Gülaçtı, "Koronalı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten biraz duyarlı olmak lazım, özellikle bu zamanlarda. Allah sonumuzu hayır etsin." dedi.

MASKEYİ DOĞRU KULLANMADI

Aynı zamanda maske için sosyal deney yapan amatör tiyatrocunun da maskeyi kuralına uygun bir şekilde takmaması, dikkatlerden kaçmadı.







