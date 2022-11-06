Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
399.115
0.97%
BTXN Coin
10.39
-2.71%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Düzce'de motorlu kurye otomobile çarptı: 5 yaralı

    Düzce’de motorlu kurye kontrolsüz girdiği kavşakta otomobile çarptı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 00:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de motorlu kurye otomobile çarptı: 5 yaralı

    Düzce'de Mehmet Akif Caddesi ile Rasim Bedir Paşa Bulvarı kesişiminde, Sanayi Çarşısı istikametinden Rasim Bedir Paşa Bulvarı'na seyir halinde olan H.Y. idaresinde 81 ABT 701 plakalı motorlu kurye, D-100 karayolu istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 81 AAN 212 plakalı otomobile çarptı.

    Kazanın etkisiyle kaldırıma savruldu

    İHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisi ile motorlu kurye kaldırıma savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Motorlu kurye H.S. ile birlikte otomobil sürücüsü M.D., R.D., E.D.(5) ve E.D.'ye (10) olay yerinde ilk müdahaleyi yapıldı.

    Düzce de motorlu kurye otomobile çarptı: 5 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Ardından yaralılar Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

    Düzce de motorlu kurye otomobile çarptı: 5 yaralı #2

    Düzce de motorlu kurye otomobile çarptı: 5 yaralı #3


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
    İç Haber

    Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Bülent Ecevit mezarı başında anıldı
    Gündem

    Bülent Ecevit mezarı başında anıldı

    Görüş Bildir