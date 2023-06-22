Düzce'de motosiklet kanala uçtu: 2 yaralı Düzce’de yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına çarpmak istemeyen motosiklet kanala uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Düzce'de Sarayyeri Mahallesi'nde, Kadıoğlu Köyü istikametinden Sarayyeri Mahallesi istikametine seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 81 ACC 661 plakalı motosiklet, Sarayyeri Cami önünde caddeden karşıya geçmeye çalışan Ç.K.’ye çarpmamak için sürücüsünün kontrollünden çıktı ve kanala uçtu.

2 kişi yaralandı

Kazada sürücü Osman A. ile birlikte G.K. yaralandı.

Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.