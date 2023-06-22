Düzce'de motosiklet kanala uçtu: 2 yaralı

İHA
Düzce'de Sarayyeri Mahallesi'nde, Kadıoğlu Köyü istikametinden Sarayyeri Mahallesi istikametine seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 81 ACC 661 plakalı motosiklet, Sarayyeri Cami önünde caddeden karşıya geçmeye çalışan Ç.K.’ye çarpmamak için sürücüsünün kontrollünden çıktı ve kanala uçtu.
2 kişi yaralandı
Kazada sürücü Osman A. ile birlikte G.K. yaralandı.
Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.