Düzce'de motosiklet otomobile çarpıp dükkana girdi: 2 yaralı Düzce’de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada, motosiklet yol kenarında bulunan dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Düzce'nin Öztürkler Kavşağı’nda, Hürriyet Bulvarı istikametinden Kuyumcuzade Bulvarı istikametine seyir halinde olan Mehmet B. idaresindeki 81 ADE 938 plakalı motosiklet ile Düzce’den Sakarya istikametine seyir halinde olan otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle dükkana girdi

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet savrularak yol kenarında bulunan simit dükkanına girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Berkay G. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)