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    Düzce'de okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı

    Düzce'de polisin okul servislerine yönelik denetiminde ehliyetsiz sürücünün kullandığı, muayenesi ve çalışma izni olmayan okul servisi trafikten men edilirken, 8 bin 803 lira cezai işlem uyguladı.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 21:01
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    Düzce'de okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı

    Düzce’de polis ekipleri, okul çıkış saatinde Atatürk Bulvarı üzerinde okul servislerine yönelik uygulama yaptı.

    Durdurulan ve içinde öğrencilerin bulunduğu Muratcan Aydın idaresindeki 81 ABN 469 plakalı okul servisinde yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca aracın yapılan sorgulamasında ise çalışma izninin ve muayenesinin olmadığı tespit edildi.

    ÇALIŞMA İZNİ VE MUAYENESİ OLMAYAN SERVİSİN ŞOFÖRÜ DE EHLİYETSİZ ÇIKTI

    Okul servis aracı trafikten men edilirken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan, muayene olmadan trafiğe çıkmaktan toplam 8 bin 803 lira cezai işlem uygulandı.

    Okul servisi çekiciyle otoparka alınırken, servis içindeki öğrenciler ise başka bir servisle evlerine gönderildi.

    Düzce de okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı #1

    Düzce de okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı #2

    Düzce de okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı #3

    Düzce de okul servisi çalışma izni ve muayenesiz, sürücü de ehliyetsiz çıktı #4


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