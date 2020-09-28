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    Düzce’de orman yangını

    Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe köyü Dirgine bölgesinde orman yangını çıktı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 02:02
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    Düzce’de orman yangını

    Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe köyünde çıkan orman yangınına Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

    50 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

    Yaklaşık 50 hektarlık alan içerisinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yangının büyümemesi içinde Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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