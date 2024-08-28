DHA

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyü yakınlarında öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz, belediyelerin 6 adet itfaiye aracı ve 35 personel yangına müdahale etti.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu köye ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)