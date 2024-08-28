Düzce'de orman yangını kontrol altında Tuğrul köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

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DHA

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyü yakınlarında öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz, belediyelerin 6 adet itfaiye aracı ve 35 personel yangına müdahale etti.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu köye ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)