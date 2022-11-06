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    Düzce'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

    Düzce’de hafta sonunu dağ evinden geçiren aile dönüş yolunda dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 02:33
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    Düzce'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

    Düzce'de saat 01.30’da Boğaziçi’ne bağlı Ballar Mahallesi’nde dağ evinden dönüşe geçen N.S. idaresindeki 81 ES 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Çayırtarla deresine uçarak takla attı.

    Araçta bulunan 4 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kazanın ardından ihbar ile bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri araç içerisinden çıkarılan sürücü N.S. ve yolcular B.S., H.S. ve T.S.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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