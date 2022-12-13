Düzce'de otomobil önce otobüse sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yolcu otobüsüne sonra da bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Düzce'de saat 02.30 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka Gişeleri mevkiinde, Ankara’dan İstanbul istikametine seyreden Melay Y.’nin kullandığı 34 FOZ 121 plakalı Fiat marka otomobil, Gölyaka gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Hüseyin K. idaresindeki 67 DL 033 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Araç bariyerlere çarparak durabildi

İHA'nın haberine göre, yolda savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Melay Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve D. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaparken yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



