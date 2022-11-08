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    Düzce'de otomobil sürücüsü yol kenarına savruldu: 1'i ağır, 3 yaralı

    Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda bariyerlere çarpan otomobilde 1’i ağır olmak üzere, 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü yol kenarına savruldu.
    • 08.11.2022 - 01:39
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    Düzce'de otomobil sürücüsü yol kenarına savruldu: 1'i ağır, 3 yaralı

    Düzce'de 23.20 sıralarında Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu’nda, Düzce’den Bolu istikametine seyir halinde olan Yağmur Ç. idaresindeki 54 NC 774 plakalı otomobil, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak ters döndü.

    Kazanın etkisiyle yol kenarına savruldu

    Otomobil sürücüsü çarpışmanın şiddeti ile yol kenarına savurulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Düzce de otomobil sürücüsü yol kenarına savruldu: 1 i ağır, 3 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye  kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, araçtan savrularak yol kenarına uçan sürücüye bulunduğu yerde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Tuğçe Ç. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Şevval D. ve Betül C.’yi Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

    Kaza sebebi ile kapanan yol, trafik ekiplerince kontrollü şekilde tek şeritten verildi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce de otomobil sürücüsü yol kenarına savruldu: 1 i ağır, 3 yaralı #2

    Düzce de otomobil sürücüsü yol kenarına savruldu: 1 i ağır, 3 yaralı #3

    Düzce de otomobil sürücüsü yol kenarına savruldu: 1 i ağır, 3 yaralı #4


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