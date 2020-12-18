Düzce'de otomobiliyle evlere alkol satışı yapan büfeci suçüstü yakalandı
Yasak olmasına rağmen gece saatlerinde otomobille evlere alkol satışı yapan bir büfe sahibine suçüstü yapılarak ceza kesildi.
- DHA
- 18.12.2020 - 20:40
Düzce’de polis, büfe sahibi O.U.’nun otomobiliyle yasak olmasına rağmen 21.00’den sonra evlere alkol satışı yaptığı ihbarını aldı.
Otomobili takibe alan polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bölgesinde evlere servis yapan O.U.’yu suçüstü yakaladı.
150 TL CEZA KESİLDİ
Araçta bulunan 156 şişe alkole el konulurken otomobil ise trafikten menedildi. Büfe sahibi O.U.’ya 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.