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    Düzce'de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı

    Düzce'de üniversite öğrencilerinin otostop yaparak bindikleri otomobilin refüjdeki ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.
    • 15.05.2022 - 00:28
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    Düzce'de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı

    Saat 23.00 sıralarında Düzce'nin Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Yahyalar Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, Kalıcı Konutlar istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UC 116 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaç ve elektrik direğine çarparak takla attı.

    4 kişi araçtan savruldu, 1 kişi araçta sıkıştı

    Ters dönen otomobildeki 4 kişi araçtan savrulurken, 1 kişi ise araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yolcu itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araçtan çıkarıldı.

    Otostopla bindikleri öğrenildi

    DHA'nın haberine göre, 5 kişinin yaralandığı kazada üniversite öğrencilerinin otostop yaparak araca bindikleri öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı #1


    Düzce de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı #2

    Düzce de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı #3

    Düzce de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı #4

    Düzce de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı #5

    Düzce de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı #6

    Düzce de otostop yapan üniversitelilerin bindiği otomobil takla attı #7


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