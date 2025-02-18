Düzce'de patpat takla attı: 1 ölü

İHA
Düzce'de Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü yolunda, Cumayeri'nden Dokuzdeğirmen istikametine seyir halinde olan Furkan Keleş idaresindeki tarım aracı olarak kullanılan patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücü Furkan Keleş (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incele ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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