Düzce'de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı

Akçakoca ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı.

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Beçi ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, Akçakoca’daki düğünden Düzce’deki evlerine dönüşe geçen Y.S. idaresindeki 81 ABA 785 plakalı Ford marka otomobil, Beçi ışıklı kavşaklara yaklaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı.

TAKLALAR ATARAK BARİYERE ÇIKTI

Ardından refüjde bulunan elektrik direklerine çarpan otomobil taklalar atarak bariyerlerin üzerine çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerinde sıkışan iki yaralıyı yapılan çalışma sonrasında araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeni ile uzun süre trafik tek şeritten sağlandı.













































