Euro
8.9595
-1.21%
Dolar
7.5068
-1.32%
Altın
416.5
-0.89%
Borsa
1.565
1.02%
Bitcoin
423.500
3.16%
EXEN Coin
15.64
-0.82%
7ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 7 C

    Düzce'de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı

    Akçakoca ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 22:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı

    Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Beçi ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, Akçakoca’daki düğünden Düzce’deki evlerine dönüşe geçen Y.S. idaresindeki 81 ABA 785 plakalı Ford marka otomobil, Beçi ışıklı kavşaklara yaklaştığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı.

    TAKLALAR ATARAK BARİYERE ÇIKTI

    Ardından refüjde bulunan elektrik direklerine çarpan otomobil taklalar atarak bariyerlerin üzerine çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #1

    ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerinde sıkışan iki yaralıyı yapılan çalışma sonrasında araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeni ile uzun süre trafik tek şeritten sağlandı.

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #2

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #3

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #4

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #5

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #6

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #7

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #8

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #9

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #10

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #11

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #12

    Düzce de refüjde elektrik direklerini deviren sürücü takla attı #13

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir