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    Düzce'de seyir halindeki minibüs şoförüne yumruk atıldı

    Yolcu minibüsünün hareket saatini araçta beklemek isteyen şahıs, şoförden olumsuz yanıt alınca öfkelendi. Aracın hareket etmesinin ardından tartışma büyüyerek yumruklu saldıraya döndü.
    • 02.08.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 11:27
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    Düzce'de seyir halindeki minibüs şoförüne yumruk atıldı

    Magandalar, insan canını tehlikeye atmaya devam ediyor.

    Düzce'de minibüs şoförü olan Tuncay Başaran, aracını durağa park ederek hareket saatini bekledi.

    Yolcu Ali Demir, kalkış saatini araçta beklemek istediğini söyledi. Ancak Başaran, bunun yasak olduğunu belirtince ikili arasında tartışma çıktı.

    Seyir halindeyken şoföre yumruk attı

    Hareket etmeye başlayan minibüste tartışma giderek alevlendi. Demir, şoför Başaran'a "terbiyesiz" derken, şoför se "terbiyesiz sensin lan" diyerek karşılık verdi.Bunun üzerine Ali Demir, "Sen kime lan diyorsun" diyerek şoföre seyir halinde yumruk attı.

    Düzce de seyir halindeki minibüs şoförüne yumruk atıldı #1

    Olay polis ekiplerine bildirildi

    Araç içerisinde bulunan yolcuların araya girmesiyle Ali Demir kenara alındı, otobüs şoförü ise D-655 kara yolu üzerinde otobüsü durdurdu.

    Durumu polise bildiren şoförün şikayetinin ardından yolcular, başka araçla gidecekleri yere ulaştırıldı.

    Düzce de seyir halindeki minibüs şoförüne yumruk atıldı #2

    Saldırgan serbest bırakıldı

    Taraflar, ekiplerle birlikte ifadeleri için Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Ali Demir, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Güvenlik kameralarına yansıdı

    DHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

    Düzce de seyir halindeki minibüs şoförüne yumruk atıldı #3

    Düzce de seyir halindeki minibüs şoförüne yumruk atıldı #4


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