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    Düzce’de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

    Düzce’de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken 11 silah ele geçirildi.
    • 01.11.2022 - 22:06
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    Düzce’de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

    Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yeşiltepe köyünde K.K. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı yönde duyum aldı.

    İstihbaratı değerlendiren ekipler yapılan fiziki ve teknik takip sonrası K.K.’nın evine baskın yaptı.

    11 adet tabanca ve mühimmat ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre ekipler, yapılan baskında 11 adet tabanca ve bu tabancalara ait mühimmat ele geçirdi. Gözaltına alına K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Düzce’de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı #1


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