Euro
11.2708
0.46%
Dolar
9.7363
0.59%
Altın
569.04
0.54%
Borsa
1.604
1.31%
Bitcoin
638.587
6.25%
BTXN Coin
23.69
-1.29%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Düzce'de sis etrafı beyaza kapladı

    kent merkezinde meydana gelen sis nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, yetkililer, sürücülere uyarılarda bulundu.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 03:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de sis etrafı beyaza kapladı

    Düzce'nin kent merkezinde sis havaya hakim oldu.

    Merkez gece çöken sisin etkisinde kaldı. Göz gözü görmediği sis nedeniyle özellikle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.

    Düzce de sis etrafı beyaza kapladı #1

    SİS, VATANDAŞLARA ZORLUK ÇIKARDI

    Sis nedeniyle işten evine dönen vatandaşlar ise sorun yaşadı. Düzce Valilik binası, Düzce Belediye binası ve kent merkezinde bulunan şehrin en büyük camii olan Cedidiye Camisi sis nedeniyle gözlerden kayboldu.

    Düzce de sis etrafı beyaza kapladı #2

    SÜRÜCÜLERE UYARILAR YAPILDI

    Anıtpark Meydanı'nda ise yoğun sis nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

    Yetkililer gece saatlerinde yaşanan sise dikkat çekerek özellikle sürücülerin aşırı sürat yapmamasını ve trafik ışıklarına uymaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.

    Düzce de sis etrafı beyaza kapladı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir