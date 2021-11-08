Düzce'de sis etrafı beyaza kapladı

kent merkezinde meydana gelen sis nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, yetkililer, sürücülere uyarılarda bulundu.

Düzce'nin kent merkezinde sis havaya hakim oldu.

Merkez gece çöken sisin etkisinde kaldı. Göz gözü görmediği sis nedeniyle özellikle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.

SİS, VATANDAŞLARA ZORLUK ÇIKARDI

Sis nedeniyle işten evine dönen vatandaşlar ise sorun yaşadı. Düzce Valilik binası, Düzce Belediye binası ve kent merkezinde bulunan şehrin en büyük camii olan Cedidiye Camisi sis nedeniyle gözlerden kayboldu.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR YAPILDI

Anıtpark Meydanı'nda ise yoğun sis nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Yetkililer gece saatlerinde yaşanan sise dikkat çekerek özellikle sürücülerin aşırı sürat yapmamasını ve trafik ışıklarına uymaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.