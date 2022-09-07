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    Düzce'de su hattı patladı, vatandaşlar sokağa döküldü

    Düzce’de gece saatlerinde patlayan su hattından fışkıran sular bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. Fışkıran sular nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı.
    • 07.09.2022 - 01:18
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    Düzce'de su hattı patladı, vatandaşlar sokağa döküldü

    Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde gece saatlerinde Ayazlı Mahallesi’ne su taşıyan içme suyu hattı Ereğli Caddesi üzerinde patladı.

    Sular apartmanın ikinci katına çıktı

    Patlamanın şiddetiyle içme suyu hattındaki sular bir apartmanın ikinci katına kadar çıktı. Apartmanın iki katı sular altında kalırken, apartman sakinleri de kendini dışarı attı.

    Düzce de su hattı patladı, vatandaşlar sokağa döküldü #1

    8. patlama

    Pijamalarıyla sokağa dökülen apartman sakinleri, belediye ekiplerinin suyu kesmesiyle rahat nefes alırken hattın 8 defa aynı yerden patladığı öğrenildi.

    Düzce de su hattı patladı, vatandaşlar sokağa döküldü #2

    Onarım çalışması başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, ayrıca patlayan su hattı nedeniyle sokak da sular altında kaldı. Belediye ekipleri içme suyu hattındaki patlağın yerini tespit ederek onarım çalışması başlattı.

    Düzce de su hattı patladı, vatandaşlar sokağa döküldü #3


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