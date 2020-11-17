Düzce’de sürücüye ‘solmuş Türk bayrağı’ cezası verildi

Trafik ekipleri, tavanının üzerinde yıpranmış ve rengi solmuş Türk bayrağı bulunan kamyonet sürücüsüne 132 lira ceza kesti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Öztürkler kavşağında uygulama yaptı.

Uygulama sırasında polis ekipleri, Rıdvan Mutlu yönetimindeki 34 VSU 01 plakalı kamyonetin tavanının üstünde yıpranmış, yırtılmış ve rengi solmuş Türk bayrağını fark etti.

“BAYRAK O ŞEKİLDE KULLANILMAZ”

Durdurulan aracın sürücüsüne Türk bayrağının bu şekilde kullanılmayacağını söyleyen polis memuru, "Bayrağı neden o şekilde astın? Bayrak o şekilde kullanılmaz. Hem yıpranmış hem yırtılmış." dedi.

Rıdvan Mutlu ise "Görmedim, arabayı emanet aldım. Yeni görüyorum." dedi.

CEZADAN SONRA BAYRAĞI SÖKMEYE ÇALIŞTI

Ekipler sürücüye, 'Bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, izin almadan araçların dışında reklam-yazı-işaret-resim-ilan-flama-bayrak yazmak, sesli ve ışıklı donanım bulundurmak' suçundan 132 lira cezai işlem uyguladı.

Rıdvan Mutlu cezanın kesilmesinin ardından bayrağı sökmeye çalıştı.