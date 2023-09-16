Düzce'de taksi durakları yenileniyor Düzce Belediyesi tarafından başlatılan yeni taksi durakları şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilmeye devam ediyor.

İHA

Düzce'de taksici esnafı ile taksi duraklarını daha modern bir tasarımla buluşturan Düzce Belediyesi, kent merkezindeki taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor.

Taksi duraklarında yenilemeye gidildi

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendi öz imkânlarıyla yapmaya başladığı taksi duraklarının üretimine devam ediyor.

Şehrin modernleşmesi için estetik kaygı ile dizayn edilen yeni taksi durakları, çelik konstrüksiyon gövdeye sahip olurken ahşap mobilyası, alçıpanı ve dış cephesi Destek Hizmetleri tarafından imal ediliyor.

12 taksi durağı teslim edildi

İmal edilen taksi duraklarının şehrin muhtelif yerlerine yerleştirme çalışmaları ise devam ederken, bugüne kadar 12 tane taksi durağı taksici esnaflarına teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)