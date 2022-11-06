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    Düzce'de tanker içinde zulalanmış 11 kilo esrar yakalandı

    Düzce’de polis ekiplerinin çalışması ile durdurlan tankerden 11 kilo 816 gram kubar esrar yakalandı.
    • 06.11.2022 - 02:32
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    Düzce'de tanker içinde zulalanmış 11 kilo esrar yakalandı

    Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaynaşlı’da uygulama gerçekleştirildi.

    Yapılan uygulama esnasında 72 plakalı bir tankerde narko köpekler tarafından arama yapıldı. Tankerin zulasından 2 varil içerisinde 20 paket kubar esrar bulundu.

    11 kilo 816 gram esrar ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, toplam ağırlığı 11 kilo 816 gram olan kubar esrara el konulurken, tanker sürücüsü M.N.B., Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret suçundan gözaltına alındı.

    Düzce de tanker içinde zulalanmış 11 kilo esrar yakalandı #1


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