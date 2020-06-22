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    Düzce'de tellere sıkışan tavru tilkiler kurtarıldı

    Kafaları tellere sıkışan yavru tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 14:39
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    Düzce'de tellere sıkışan tavru tilkiler kurtarıldı #1

    Düzce'nin Aynalı köyünde, annelerinden uzaklaşan 2 yavru tilki, kafalarını bahçe tellerine sıkıştırdı.

    Tilkileri gören bir vatandaş ise yavru tilkileri kurtarmak istediğinde bahçede yılan olduğu için geri çekildi.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Hayvanların kurtulmasını isteyen vatandaş, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler, yavru tilkilerin kafalarının tellere sıkıştığını ve etrafında yılan olduğunu tespit etti.

    Düzce'de tellere sıkışan tavru tilkiler kurtarıldı

    TELLERİ KESEREK KURTARDILAR

    Yılan ekiplerin çalışması ile alandan uzaklaştırılırken, kafaları tellere sıkışan tilkiler için teller kesildi. 2 yavru tilki kurtarılmasının ardından ekiplerin kontrolünün ardından doğaya salındı.

    Düzce'de tellere sıkışan tavru tilkiler kurtarıldı #2

    Düzce'de tellere sıkışan tavru tilkiler kurtarıldı #3

    Düzce'de tellere sıkışan tavru tilkiler kurtarıldı #4

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