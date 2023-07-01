Düzce’de trafik kazası: 2 ölü, 11 yaralı Düzce’de iki aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili Düzce Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.

İHA Düzce'de gece 01.00 sıralarında, Çamköy kavşağında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yusuf Y. idaresindeki 81 ADA 107 plakalı otomobil ile Selçuk P. idaresindeki 06 COA 368 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine trafik kazasının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişi yaşamını yitirdi Kazada Hanım Bilgin (30) olay yerinde Nazlı Can Barotçu(21) ise hastanede hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza sonrası ortalık karıştı Kaza sonrası kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açılıyorken kaza ile ilgili Düzce Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı. Kaza sonrasında ise kaza yapanların yakınları ise ters yönden geliyordun diyerek birbirlerine girdiler.