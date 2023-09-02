Düzce'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Düzce'de akşam saatlerinde Bahçeşehir ile Düzce şehir merkezini bağlayan bağlantı yolunda, Celal Ş.’nin idaresindeki 81 EY 178 plakalı otomobil ile Yılmaz K.’nin kullandığı 42 SE 777 plakalı otomobil çarpıştı.

Sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sürücü Celal Ş., Muhammet Nuri K. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken Serhat C. ise otomobilde sıkıştı.

Sıkışan yolcuyu çıkartmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Sıkışan yolcu otomobilden çıkartılarak ambulansa alındı.

Kazada 4 kişi yaralandı

Kazada otomobilde bulunan sürücü Celal Ş., Muhammet Nuri K., Serhat C. ile diğer otomobilde bulunan Sevgi K. yaraladı.

Yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.