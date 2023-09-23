Düzce'de trafo patladı, çatı alev alev yandı

İHA
Düzce'de Darıcı Mahallesi 5715. Sokak üzerinde, 3 katlı apartmanın çatı katında trafo patlaması yaşandı.
Ekipler yangına müdahale etti
Bir anda alev topuna dönen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler alev alev yanan çatı yangınına müdahale etmeye başladı.
Yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı
Merdivenlerle yangına müdahaleye başlayan ekipler bir yandan da bina içinden alevleri söndürmeye çalıştı.
Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, binanın üst katlarında ve çatı katında maddi hasar oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)