Düzce'de vatandaşlara dolandırıcılık anlatıldı Polis ekipleri pazar yerlerine giderek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına devam etti.

İHA

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı bilgili olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirmeler yapılarak el broşürleri dağıtıldı.

EKİPLER FARKINDALIK İÇİN SOKAKLARDA

Ayrıca ekipler, görünür yerlere dolandırıcılık ile ilgili bilgilendirici afişler astı.

Ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde farkındalık faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)