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- Düzce’de, yurtta kalan 226 kişinin karantina süresi doldu
Düzce’de, yurtta kalan 226 kişinin karantina süresi doldu
ABD'den, koronavirüs nedeniyle getirilerek yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.
- DHA
- 09.05.2020 - 11:23
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'den getirilen 226 Türk vatandaşı, Düzce’deki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
KARANTİNA SÜRELERİNİ TAMAMLADILAR
14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi.
Vatandaşlar yurttan ayrılırken, ailelerini özlediklerini söyledi.