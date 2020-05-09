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    Düzce’de, yurtta kalan 226 kişinin karantina süresi doldu

    ABD'den, koronavirüs nedeniyle getirilerek yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.
    • DHA
    • 09.05.2020 - 11:23
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    Düzce’de, yurtta kalan 226 kişinin karantina süresi doldu

    Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'den getirilen 226 Türk vatandaşı, Düzce’deki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

    KARANTİNA SÜRELERİNİ TAMAMLADILAR

    14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi.

    Vatandaşlar yurttan ayrılırken, ailelerini özlediklerini söyledi.

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