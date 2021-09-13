Düzce'de yurtta kalmak istemeyen genç kız, odasını yaktı

Düzce'de kız yetiştirme yurdunda kalan N.D., yurttan çıkmasına görevlilerin izin vermemesi üzerine odasındaki yatak ve yorganları ateşe verdi.

Saat 20.30 sıralarında Düzce Fatih Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kız yetiştirme yurdunda meydana gelen olayda, Eskişehir'den Düzce'ye sevk edilen 16 yaşındaki N.D. (16), Düzce'deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi.

ODASINDAKİ YATAK VE YORGANLARI ATEŞE VERDİ

Görevlilerin izin vermemesi üzerine odasına dönen N.D yatak ve yorganları ateşe verdi. Durumun fark edilmesi üzerine görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürerek durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yurda dağılan dumanı tahliye etti.

DUMANDAN ETKİLENEN GENÇ KIZ, HASTANEYE KALDIRILDI

Odasını ateşe veren N.D.'nin ise dumandan etkilendiği belirlenip, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

















