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    Düzce'ye yeni yılın ilk karı düştü

    Düzce'ye yılın ilk karı düştü,kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 02:34
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    Düzce'ye yeni yılın ilk karı düştü

    Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

    Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece yarısı şehir merkezine ulaştı. Tipi şeklinde başlayan yağış ilerleyen dakikalarda yerini yoğun kar yağışına dönüştürdü.

    Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, hastane bölgelerinde Düzce Belediyesi ekiplerince önlemler alındı.

    Düzce ye yeni yılın ilk karı düştü #1

    2 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

    Yolların kapanmaması için tuzlama çalışmaları yapılırken, küreme ekipleri de bölgelerde hazır bekletiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgilere göre Düzce’de kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

    Düzce ye yeni yılın ilk karı düştü #2

    Düzce ye yeni yılın ilk karı düştü #3

    Düzce ye yeni yılın ilk karı düştü #4

    Düzce ye yeni yılın ilk karı düştü #5


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