Düzensiz ve kuvveti yağışlar, Manisa'da üzüm bağlarını hasta etti Ani yağış nedeniyle zirai mücadeleye erken başlanamadığı için bağlarda görülen mildiyö hastalığı nedeniyle, Türkiye'nin üzüm merkezi Manisa'da üretim ve rekolte olumsuz etkilenecek.

AA & Ensonhaber

Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Manisa, asmalarda neme bağlı mantar hastalıklarıyla mücadelenin yapıldığı haziranda yoğun yağış aldı.

Yağışlar bağları hasta etti, verim kaybı yaşanacak

Düzensiz ve beklenmeyen kuvvetli yağışlardan ötürü zirai mücadele yapılamayınca bağlarda mildiyö hastalığı baş gösterdi. Mantar kaynaklı bir hastalık olan mildiyö, rüzgarla yayılınca özellikle Saruhanlı ile Sarıgöl ilçeleri arasındaki geniş bir alanda etkili oldu. Uzmanların "epidemi" olarak tanımladığı mildiyönün bölgede verim kaybına yol açacağı öngörülüyor.

Zirai don ve dolu gibi bir afet

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, mildiyö hastalığının zirai don ve dolu zararı gibi bir afet olduğunu söyledi.

Hastalıkla ilgili sahadan sürekli bilgi aldıklarını dile getiren Okur,

İlaç sezonunda bölge yoğun yağış aldığı için çiftçi bağına girip ilaçlama yapamadı. Bundan dolayı çeşitli hastalıklar türedi. Daha sonra zirai mücadele başladı ama geç kalınmasından dolayı etkili olamadı.

diye konuştu.

Bölgenin milletvekillerine destek çağrıları iletilecek

Okur, mildiyönün salkım güvesinden sonra üzümdeki en büyük hastalık olduğunu ifade etti.

Bölgede yaygın olarak görülen hastalıkla ilgili yoğun olarak üzüm üreten 7 ilçenin ziraat odası başkanlarıyla toplantı yaptıklarını ve bazı kararlar aldıklarını anlatan Okur, şunları kaydetti:

Bu da bir afet. Bununla ilgili bölge milletvekillerine aldığımız kararları ileteceğiz. Bunu bakanlığa, hükümetimize bildirmelerini isteyeceğiz. Burada çiftçinin mevcut borçlarının ötelenmesini ve bu zararla ilgili ilave kredi verilmesini talep ediyoruz. Çünkü maliyetlerimiz çok arttı. Aşırı yağış ve sonrasındaki sıcaklar bağlarda bu hastalığı meydana getirdi.

"En az 2-3 yıl bağlardan verim alınamaz"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da hastalığın rekolteyi azaltacağına işaret etti.

Hastalığın hızlı yayıldığını söyleyen Yalvaç,

Örneğin pazartesi sabah üzüm bağınıza baktığınızda bu hastalık yok ancak ertesi gün geldiğimizde tekrar baktığınızda üzümler kapkara olmuş. Maalesef bağlarımız bu sene kötü. Bu gelecek sene de böyle olacak, en az 2-3 yıl bu bağlar verimli olmaz.

ifadelerini kullandı.

"Haziran ortası yağışları, hastalığı tetikledi"

Ziraat mühendisi Ziya Durasıllı da haziranın ortasındaki yağışların hastalığı tetiklediğini söyledi.

Üzüm bağlarının yağış ve nemli havadan kötü etkilendiğini vurgulayan Durasıllı,

İlaçlamalara rağmen hastalık ilerlemeye devam etti. Bu salgında, 3 günde bir ilaçlama yapan vatandaşlarımızda dahi yüzde 30'lara varan zararlar oluştu. Manisa'da geniş bölgede bu hastalığı görüyoruz, Saruhanlı, Ahmetli, Salihli'den Sarıgöl'e kadar olan bölgede bu hastalıktan dolayı bağlarda verim kayıpları olacak.

dedi.

Salihlili üzüm üreticisi Selahattin Akcan da ilaçlama yapılmasına rağmen bazı üzüm bağlarında yenilebilecek düzeyde bir salkım bile ürünün bulunmadığını kaydetti.