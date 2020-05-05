Eczacılar paralı maske talebinde bulundu

Türk Eczacıları Birliği maskelerin eczanelerde satılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yasak olan maske satışı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, bugüne kadar piyasalarda satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maske satışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını bildirmişti.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, maske satışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

73 MİLYON MASKE ULAŞTIRILDI

Çolak yaptığı açıklamada eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının, eczacıların koronavirüse karşı pek çok başka hizmetin yanı sıra gönüllü olarak üstlendiği görevler arasında bulunduğunu belirterek, 73 milyon ücretsiz maskenin vatandaşlara ulaştırıldığını bildirdi.

PARALI MASKELERİ SADECE ECZACILAR SATSIN

TEB olarak bundan sonraki süreçte ücretsiz maske uygulamasının bir sosyal koruma olarak devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Çolak, "Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için de ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi de şarttır. " ifadelerini kullandı.