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    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağırırken, "Sayın cumhurbaşkanım sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 22:24
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 22:31
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    Edirne'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

    Törende Kılıçdaroğlu'ndan önce sahnede konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın kullandığı ifadeler ise sosyal medyada gündeme oturdu.

    "Sayın Cumhurbaşkanım" diye çağırdı

    Gürkan, konuşmasının sonlarında, "O tarihte Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’in cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak 13. cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak." dedi.

    Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağırırken ise, "Sayın cumhurbaşkanım yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim." ifadelerini kullandı.

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu - Video

    "Gayet dokunaklı bir konuşma yaptı"

    Gürkan'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Belediye Başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." dedi.

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu #1

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Sayın Cumhurbaşkanım Kemal Kılıçdaroğlu #2


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