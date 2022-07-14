Petrol
96.45
-3.13%
Euro
17.4724
-0.53%
Dolar
17.4884
0.37%
Altın
958.91
-1.26%
Borsa
239
-0.74%
Bitcoin
349.629
0.91%
BTXN Coin
7.29
0.96%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti

    Edirne'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına fidan dikti.
    • 14.07.2022 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti

    Edirne'de 15 darbe girişiminin yıl dönümünde 2017 yılında oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'nda ağaçların bakımı ve eksilen fidanların yerine yeni fidanların dikim etkinliği düzenlendi.

    Etkinliğe Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik ile protokol üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

    Halisdemir anısına fidan dikti

    Etkinlikte, Vali Kırbıyık ile eşi Dilek Kırbıyık, darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir anısına fidan dikti. Vali Kırbıyık ve eşi, dikiminin ardından fidana can suyu verdi.

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #1

    "Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına bir fidanlık oluşturuldu"

    Vali Kırbıyık, "Burada aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına bir fidanlık alan oluşturuldu. Her yıl bunun bakımı yapılıyor, yeni fidanlar ekiliyor. Bu yıl da hep birlikte bu alana yeni fidanlar ekiyoruz. Arkadaşlarımız bakımlarını yapacaklar, takip edecekler. Bu ağaçların büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

    DHA'da yer alan habere göre Vali Kırbıyık, konuşmasının ardından hatıra ormanındaki ağaçların bakımı hakkında da bilgi aldı.

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #2

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #3

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #4

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #5

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #6

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #7

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #8

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #9

    Edirne Valisi, şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikti #10


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri
    Yaşam

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi
    Magazin

    Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile yaptığı tatili değerlendirdi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir