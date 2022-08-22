Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1701
0.08%
Dolar
18.0946
0.05%
Altın
1.017
0.11%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
398.243
2.26%
BTXN Coin
5.49
-3.17%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

    Edirne ve Kırklareli çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
    • 22.08.2022 - 00:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.

    Sel ve yıldırım uyarısı

    AA'nın haberine göre; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


    İlginizi Çekebilir

    Görme engelli adamdan eşinden kalan araca vefa
    Yaşam

    Görme engelli adamdan eşinden kalan araca vefa

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Marcel Tisserand, El Ittifak'a transfer oldu
    Transfer dosyası

    Marcel Tisserand, El Ittifak'a transfer oldu

    Görüş Bildir