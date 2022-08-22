Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Edirne ve Kırklareli çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- 22.08.2022 - 00:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.
Sel ve yıldırım uyarısı
AA'nın haberine göre; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.