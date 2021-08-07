Edirne'de 13 FETÖ'cü Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 19 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan 19 kişiden 13'ünün FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 19 kişiden 13'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

13 FETÖ'CÜ KAÇARKEN YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.