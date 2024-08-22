Edirne’de 13 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Sınır bölgelerinde göçmen kaçakçılığı faaliyetleri meydana geliyor. Ekipler bu faaliyetleri önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde yurt dışına kaçmaya çalışan 13 muhtelif uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Yakalanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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